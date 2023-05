David Beckham, la lezione di make-up è virale sui social: la reazione dei fan

David Beckham, Victoria dà lezioni di make-up

Nel presentare il Contour Stylus (prodotto di make up della linea Victoria Beckham Beauty), l'ex Spice Girl ha mostrato ai followers come si applica e l'effetto che ne deriva, mentre nel filmato si vede David rilassato sul letto alle sue spalle. Ma di lì a poco, l'ex calciatore ha deciso di movimentare il momento, truccandosi altrettanto. Nel video Beckham parla della moglie dicendo: "Mi dice che questa è la migliore illuminazione per fare video. Sono d'accordo anche se non so di cosa sto parlando". Tanti i commenti alle esilaranti immagini: "Il tutorial di cui non sapevamo di aver bisogno" o anche: "Tu puoi tutto David, ci piaci anche truccato".