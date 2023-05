Mondiale U20, Francia ko con la Corea del Sud. Parte bene l'Inghilterra

MENDOZA (Argentina) - Partono anche i gurppi E ed F del Mondiale Under 20, iniziato alla grande dall'Italia con il successo sul Brasile, e anon mancano le sorprese. Nel girone F arriva la sconfitta all'esordio per la Francia che cade per 2-1 contro la Corea del Sud: i giovani Bleus guidati da Chauvin vanno sotto per due volte con le reti, una per tempo, di Lee Seung-Won e Lee Young-Jun; accorcia Virginius su rigore nel finale ma non basta ad evitare il ko che conferma gli asiatici (quarti nell'ultima edizione) come squadra da seguire nel cammino mondiale.