Ronaldo, che gol: l'Al Nassr vince in rimonta e resta a -3 dalla prima

Cristiano Ronaldo ancora decisivo in Arabia Saudita . L'ex attaccante della Juventus ha regalato la vittoria all' Al Nassr in casa contro l' Al Shabab , segnando la rete del definitivo 3-2 con un gran tiro da fuori area dopo un dribbling secco a due difensori avversari. La formazione del portoghese, nella partita valida per il 28° turno del massimo campionato di Arabia Saudita e diretta dall'arbitro italiano Orsato , è andata in svantaggio di due gol con la doppietta di Guanca ma poi è riuscita prima a rimontare grazie alle reti di Talisca e Ghareeb e infine a conquistare i tre punti proprio grazie alla marcatura di Ronaldo al 59'.

Ronaldo, altro gol: l'Al Nassr ancora in corsa per il titolo

Per Cristiano (l'atleta più pagato al mondo secondo Forbes) si tratta del 14° gol in campionato con la maglia dell'Al Nassr che, a due giornate dal termine del torneo, occupa la seconda posizione in classifica ed è ancora in corsa per il titolo. L'Al Nassr resta a meno 3 dalla capolista Al Ittihad che ha battuto 1-0 l'Al Batin e, in caso di sconfitta di Ronaldo e compagni contro l'Al Shabab, avrebbe già festeggiato il titolo con due turni di anticipo.