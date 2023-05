Ha giocato in Italia e sta sfilando il titolo a Ronaldo: ve lo ricordate?

Al Ittihad, un protagonista passato per l'Italia

Uno dei principali protagonisti, artefici dell'ottima stagione della squadra allenata da Nuno Espirito Santo, è un giocatore passato per l'Italia, anche se senza mai debuttare in Serie A. In Serie B però si è fatto apprezzare con le maglie di Trapani e Palermo: tre stagioni in totale condite da 29 gol in 121 presenze nel campionato cadetto. Si tratta di Igor Coronado, trequartista brasiliano classe 1992, sbarcato in Sicilia nel 2015. Veste la maglia numero 10 dell'Al Ittihad, è titolarissimo e in questa stagione è andato a segno sin qui 6 volte in 25 gare.