Iniesta lascia il Vissel Kobe in lacrime: “Giocherò ancora”

"Voglio continuare a giocare". A 39 anni Andres Iniesta non ha nessuna intenzione di appende le scarpette al chiodo e in conferenza ha annunciato il suo addio al Vissel Kobe, squadra giapponese in cui era arrivato nel 2018 dopo il saluto al Barcellona, come successo con Jordi Alba e Busquets in questa stagione. Quando si pensa a lui si pensa ai trionfi in maglia blaugrana e, soprattutto, agli Europei e Mondiale vinto con la Spagna. La sua carriera è stata costellata da grandi successi e in tanti lo ricordano per le sue giocate in mezzo al campo. Cinque anni fa la scelta di lasciare 'casa', Barcellona, le lacrime per la fine di un ciclo, ma la voglia di iniziarne uno nuovo, col Vissel Kobe. Un contratto triennale a 30 milioni di dollari, poi rinnovato fino al 2024, e l'Emperor Cup in bacheca come trofeo. Si è messo in gioco e, ora, dopo cinque stagioni in Giappone ha deciso da luglio di provare a cercare una nuova avventura.