La stalker di Mount e altri calciatori rischia il carcere: chi è "Devil Baby"

Mason Mount è stato stalkerizzato da Orla Sloan , che ora rischia di andare in prigione. Dopo l'avventura di una notte insieme al calciatore del Chelsea, la 22enne ha incominciato a tempestare di richieste e messaggi sia il calciatore che i suoi compagni di squadra per avere altri incontri. L'influencer ha ammesso di aver cercato insistentemente lo sportivo, e per raggiungere il suo scopo, avrebbe perfino cambiato 21 volte numero di telefono , essendo puntualmente bloccata dal giocatore sui social e WhatsApp.

Mason Mount terrorizzato da Orla Sloan

Mason Mount, che ha al suo attivo circa 130 presenze con la maglia del Chelsea e 29 gol, ha dichiarato di essersi sentito terrorizzato quando ha visto la Sloan al campo di allenamento, tanto da non essere riuscito a dormire per giorni. L'influencer dovrà affrontare il 20 giugno il processo per stalking. La 22enne avrebbe ammesso di aver perseguitato anche altri giocatori di Premier League, come Ben Chilwell (del Chelsea) e Billy Gilmour (ex Blues e attuale centrocampista del Brighton).