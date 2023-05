Mondiale U20: Francia ko anche con il Gambia, Inghilterra ok

MENDOZA (Argentina) - Seconda giornata del Mondiale Under 20 con l'Italia che si fa sorprendere dalla Nigeria nel Gruppo D, rinviando il verdetto del passaggio del turno alla sfida con la Repubblica Dominicana, e lasciando aperte le speranze del Brasile. Ma non è solo questa l'ultima sorpresa di questo Mondiale con la Francia che cade a sorpresa anche contro il Gambia per 2-1 nel girone F: ora si complica seriamente il cammino dei Bleus. A Mendoza gli africani portano a casa una gara dai mille colpi di scena. Prima il vantaggio con autogol del difesnore francese Zoukrou, poi l'errore dal dischetto per il possibile raddoppio e l'immediato pareggio di Odobert. Alla fine è un guizzo di Sanyang a regalare vittoria e qualificazione agli ottavi al Gambia. Per la Francia, in attesa degli altri risultati del raggruppamento, resta la speranza del ripescaggio tra le migliori quattro terze e l'obbligo di vincere l'ultima con l'Honduras.