Alphonse Areola su Netflix: la mania e la confessione segreta

Alphonse Areola è uno dei protagonisti della terza stagione di Agenzia di Famiglia: immobili di lusso , la serie tv di successo targata Netflix che narra le vicende della famiglia Kretz, agenti immobiliari di Parigi che dal nulla si sono affermati nella vendita di case extralusso a livello internazionale. Il celebre calciatore francese, di origine filippina, che gioca per il West Ham ha fatto entrare eccezionalmente nella sua splendida dimora di Londra le telecamere del colosso streaming, svelando non pochi segreti.

Alphonse Areola, la collezione di scarpe e i trofei

L'ex calciatore del Paris Saint Germain ha mostrato, insieme alla moglie, la sua casa londinese, dove traspare la semplicità e l'attaccamento alla famiglia. Tra le curiosità emerse, c'è anche la mania del giocatore per le sneakers, riposte accuratamente in una stanza appositamente dedicata. Sono circa 300 i pezzi che ha finora collezionato, tra cui anche qualche rarità dal considerevole valore. L'attenzione però è presto catalizzata da altri oggetti molto cari al calciatore, ovvero i suoi trofei. Tra questi anche anche la statuetta (in copia) della Coppa del Mondo, dal peso di quasi 6 chili. Tali riconoscimenti sono custoditi dallo sportivo nella stanza contenente anche la sua collezione di scarpe sportive, nel luogo più piccolo della casa, al riparo quindi da occhi indiscreti.