Mondiale U20, l'Argentina regala spettacolo e chiude al 1° posto

L'Albiceleste vince per 5-0 contro la Nuova Zelanda e si qualifica per gli ottavi di finale. Gol da cineteca per Romero

27 . 05 . 2023

SAN JUAN (Porto Rico) - Allo stadio San Juan del Bicentenario l'Argentina di Mascherano domina la Nuova Zelanda nella terza giornata della fase a gironi del Mondiale U20. L'Albiceleste si è imposta per 5-0 con le reti di: Maestro (14'), Infantino (17'), Romero (35'), Aguirre (50') e Veliz (87'). Proprio il classe 2004 della Lazio ha regalato il gol più bello della serata con un sinistro perfetto dai 25 metri a seguito di un paio di dribbling. Invece il giovane bianconero Soulé è entrato ad inizio ripresa (46') al posto di Gauto. Con il successo della notte, il 3° su altrettanti incontri (non succedeva da 20 anni), l'Argentina ipoteca il 1° posto nel Gruppo A ed passaggio del turno agli ottavi di finale. Mondiale U20, l'Uzbekistan si prende il 2° posto! Rimanendo nel Gruppo A chi ha approfittato del ko della Nuova Zelanda è stato l'Uzbekistan che ha sconfitto il Guatemala per 2-0 grazie alla doppietta di Nematjonov (9' e 20'). Vittoria che regala ai ragazzi di Khaydarov il 2° posto e la qualificazione ai Playoff. Nel Gruppo B gli Stati Uniti fanno 3/3 battendo la Slovacchia 2-0 con l'Ecuador che ne approfitta asfaltando 9-0 le Figi e strappando il pass Playoff con il 2° posto. Guarda la gallery Italia al Mondiale U20: chi sono e dove giocano i protagonisti azzurri © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Mondiale U20, ok Argentina DIRETTA Rep.Domenicana-Italia Tutte le news di Calcio Estero

