Ronaldo senza titoli: pari Al Nassr, l'Al Ittihad è campione saudita!

DAMMAM (Arabia Saudita) - Ora è ufficiale: l'Al Ittihad è campione della Saudi Professional League! La formazione di Nuno Espirito Santo si aggiudica la sfida esterna sul campo dell'Al Feiha per 3-0 e conquista il titolo del massimo campionato dell'Arabia Saudita. Un successo che arriva con una giornata di anticipo e davanti all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, beffato in vetta alla classifica dal tecnico suo connazionale.

Ronaldo secondo, Al Ittihad campione!

Nel penultimo turno della Saudi Professional League all'Al Ittihad sarebbe bastato il successo, e così è stato, ma gli occhi erano puntati sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo che per poter ancora sperare doveva assolutamente vincere contro Al Ettifaq. Alla fine per CR7 e compagni è arrivato solo un pareggio, grazie alla rete di Luiz Gustavo, e il punto conquistato ha aumentato le distanze dalla vetta, ormai irraggiungibile. Arriva secondo alla sua prima avventura in Arabia Saudita il fenomeno portoghese, a secco di trofei dopo la sconfitta in finale con l'Al Ittihad in Supercoppa e l'eliminazione dalla King Cup.