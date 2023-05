Quincy Promes, ancora guai: a processo per contrabbando di cocaina

AMSTERDAM (Olanda) - L'attaccante della nazionale olandese Quincy Promes, già sotto processo in Olanda per aver accoltellato un cugino, è processato anche per importazione di cocaina. Il calciatore 31enne è accusato, insieme ad un altro olandese coetaneo, di averne importato "diverse centinaia di chili" nel gennaio 2020, in particolare attraverso il porto di Anversa (Belgio), ha detto il pubblico ministero. Nel dettaglio si parlerebbe di circa 400kg e dal valore superiore a 100 milioni di euro. È emerso che quel carico di droga era stato rubato a un grosso narcotrafficante per cui il calciatore ha pagato 250mila euro per sistemare le cose. Il giocatore dello Spartak Mosca era già sospettato di coinvolgimento nel traffico di droga e partecipazione a un'organizzazione criminale. L'udienza preliminare si terrà lunedì, secondo i media locali. Il giocatore non sarà presente a causa di obblighi contrattuali con il suo club, ha riferito l'agenzia di stampa olandese