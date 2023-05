Neymar in Alto Mare, l'ultima iniziativa del calciatore del PSG

' Ney em Alto Mar ' è la nuova iniziativa di MSC Crociere con protagonista il calciatore del Paris Saint Germain , che si preanuncia essere già un grande successo. Il progetto si svolgerà in un arco di 3 giorni e 3 notti, tra divertimento, giochi e indimenticanbili spettacoli.

Neymar e la minicrociera MSC

Ad ospitare 'Ney em Alto Mar' sarà la MSC Preziosa, la nave crociera con un design classico ma moderno, dove si possono godere decine di ambienti e strutture sorprendenti per un'esperienza assolutamente speciale. Il viaggio inizierà il 26 dicembre e si concluderà il 29 dicembre. La mini-crociera prenderà il via da Santos e finirà a Rio de Janeiro con uno stop intermedio a Buzios. La nave crociera, che contiene 1700 cabine con vista sull'oceano, ha tre piscine all'aperto. I costi partono da 850 fino a 1300 dollari. La presenza di Neymar, che è in attesa di un bebè dalla compagna Bruna Biancardi, a bordo è assicurata.