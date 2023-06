Coppa di Germania: trionfo Lipsia, Eintracht Francoforte ko

E' ancora Lipsia, la seconda volta di fila: grazie alle reti di Nkunku e Szoboszlai, la squadra della Red Bull alza al cielo la sua seconda Coppa di Germania di fila. L'Eintracht Francoforte non riesce nell'impresa di vincerla per la sesta volta nella sua storia. Il Lipsia in semifinale aveva eliminato senza problemi il Friburgo mentre l'Eintracht aveva regolato di misura lo Stoccarda. Anche se non è andato in gol questa sera, Kolo Muani chiude la competizione da capocannoniere grazie alle sue sei reti.