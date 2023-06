Joao Felix-Margarida Corceiro, è finita: il post sui social

Joao Felix e Margarida Corceiro si sono lasciati dopo quattro anni insieme. A rivelare la notizia è stata la modella che ha condiviso una Instagram dove ha svelato ai suoi follower che non ha più una relazione con il calciatore del Chelsea . Una notizia che ha sorpreso i fan e i tifosi.

Joao Felix e Margarida Corceiro addio: i motivi della rottura

Tra le cause che hanno portato il calciatore e la modella alla rottura pare sia stata anche la distanza. La loro relazione era iniziata quando il portoghese aveva firmato il suo contratto per l'Atletico Madrid e si è interrotta dopo la sua permanenza al Chelsea e la sua partenza per Londra.