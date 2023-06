Anversa campione di Belgio: il gol di Alderweireld al 94' e il folle finale

In Belgio si sono fermati i battiti di diversi tifosi per oltre tre minuti. Il finale della Pro League ha regalato una sceneggiatura piena di colpi di scena. A giocarsi il titolo prima degli ultimi novanta minuti stagionali sono arrivate in tre: Union Saint-Gilloise , Anversa e Genk , con le prime due a 46 punti e la terza distante appena una lunghezza. Negli ultimi tre minuti le tre squadre si sono passate il testimone del titolo, fino al gol finale dell'ex giocatore del Tottenham, Alderweireld, che ha regalato il trofeo ai ragazzi di Van Bommel dopo 66 anni .

Pro League: il pazzo finale e il gol di Alderweireld nel destino

A rendere ancora più frizzante l'ultima giornata ci ha pensato il calendario, con l'Union Saint-Gilloise impegnato contro il Brugge e Anversa e Genk una contro l'altra nello scontro diretto. Quindi il campionato era nelle mani della squadra della regione di Bruxelles. Bastava vincere. Quello che stavano facendo fino all'89'. Poi l'harakiri: il Brugge pareggia e poi passa in vantaggio di due gol. In questo momento il titolo è del Genk, avanti per 2-1 contro l'Anversa. Ma a rendere il finale memorabile ci ha pensato Alderweireld con un gol capolavoro al 94', che ha regalato il pareggio e il titolo agli uomini di Van Bommel. Poco più di tre minuti che hanno scritto la storia e a mettere la parola fine non poteva che essere chi nel club di Anversa ci è cresciuto, prima di girovagare per i top club d'Europa. È tornato con una missione, l'ha raggiunta: il titolo è tornato ad Anversa dopo 66 anni e nel modo meno banale possibile.