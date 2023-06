Superlega? No, Pif! Dal Newcastle a Messi, Benzema e Ronaldo, il progetto

RYIHAD (Srabia Saudita) - Il movimento del calcio saudita è in continuo sviluppo grazie all'arrivo delle grandi leggende del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo lo scorso anno con l'Al Nassr, l'imminente annuncio di Karim Benzema con l'Al Ittihad e chissà, a breve anche Lionel Messi potrebbe raggiungere le altre stelle . Per aiutare la crescita del movimento è entrato in scena il Public Investment Fund (PIF) , il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, nonché tra i più ricchi del mondo con un patrimonio totale stimato di oltre 620 miliardi di dollari , lo stesso che nell'ottobre del 2021 aveva acquisito una quota di controllo dell'80% del Newcastle per un'operazione dal valore di circa 353 milioni di euro. Il fondo saudita adesso vuole investire sul calcio in maniera sensibile e rivoluzionaria, che non solo aumenterebbe ancor di più le possibilità economiche, ma anche le opportunità di espansione di un campionato che, ad oggi, fatica ancora a diventare un prodotto da esportazione.

Arabia Saudita, il progetto targato PIF

L'account twitter ufficiale del fondo ha comunicato oggi la grande novità: "Nell'ambito dell'annuncio odierno del progetto di investimento e privatizzazione dei club sportivi, quattro club sauditi - Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr e Al Hilal - sono stati trasformati in società, ciascuna delle quali è di proprietà di PIF e senza scopo di lucro". La nota ufficiale prosegue spiegando dettagliatamente come si sviluppa questo progetto: "I membri esistenti di ciascun club saranno inclusi nelle quattro fondazioni. PIF sta lavorando a stretto contatto con il Ministero dello Sport in merito a tutte le procedure normative necessarie per completare i trasferimenti dei club alle loro nuove strutture come società di nuova costituzione accanto a fondazioni senza scopo di lucro. La proprietà di PIF nelle società dei club rappresenta il 75%, mentre le rispettive fondazioni senza scopo di lucro detengono il 25%, di proprietà di ciascun club. I trasferimenti dei quattro club apriranno nuove opportunità commerciali, tra cui investimenti, partnership e sponsorizzazioni in numerosi sport". In pratica, i vari campioni che accetteranno di trasferirsi in Arabia Saudita saranno distribuiti ai vari club, con l'obiettivo di rendere la competizione più avvincente e spettacolare.