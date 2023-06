Dani Alves, Joana Sanz e le visite in carcere: cosa è successo

Joana Sanz è tornata a parlare di Dani Alves , nonostante si stia separando dall'ex calciatore del Barcellona. Dopo aver ufficializzato l'addio tramite i social, la modella ha scelto di non abbandonare il suo partner in questo particolare momento. Alves, infatti, è ancora in carcere per presunta aggressione sessuale ai danni di una giovane ragazza.

Dani Alves e le rivelazioni di Joana Sanz

Nel corso di una recente intervista Joana Sanz ha svelato come si svolgono le sue visite all'ex marito in prigione. "Non sono ancora riuscita ad insultarlo. Lo vedo attraverso un vetro e parliamo attraverso un telefono. Non siamo soli. Ci sono dei separé trasparenti e ai lati hai più persone che, se parli un po' forte, ti ascolteranno", ha commentato la modella. Poi ha aggiunto: "Per questo lo trovo violento ed è per questo che non siamo ancora riusciti a parlare delle cose gravi che ci riguardano”.