Kanté: anche lui in Arabia! Era sparito dai radar e poi...

Di lui si erano un po' perse le tracce, nell'annata in cui il Chelsea peraltro ha concluso al 12° posto una Premier non esattamente indimenticabile. La sua assenza è raccontata dalle sole 9 presenze stagionali per colpa di una lesione grave alla coscia e pure di un problema all'inguine in coda. Insomma, N'Golo Kanté non si è fatto mancare nulla. Non è stato lui e del sublime centrocampista che ha portato a casa trionfi in serie con i Blues ( Champions League inclusa) e la Francia (Mondiale 2018) è rimasto il ricordo. Ma ora tutto cambia...

Compagni di spessore

Già, Kanté cambia aria, club, vita. A 32 anni l'ex Leicester lascia il Chelsea a scadenza di contratto, prepara le valigie per l'Arabia e firma un biennale con opzione 2026 con i sauditi dell'Al Ittihad. L'ingaggio? Beh, cosa vuoi che siano 100 (cento!) milioni di euro a stagione includendo nel conto i proventi dallo sfruttamento dei diritti d'immagine e altre variabili inserite in busta paga? Il francese ha concluso le visite mediche a Londra prima di dare l'estremo saluto a una città in cui ha vissuto benissimo, ha vinto tantissimo ed è stato pure coccolato come una vera star, giacché la dirigenza del Chelsea (la vecchia, s'intende, non quella di oggi) ha rifiutato anche proposte choc. Ah, Kanté in rosa troverà il Pallone d'Oro in carica, tale Karim Benzema: parlano la stessa lingua, in fondo...