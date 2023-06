Mondiale Under 20: che attesa per Italia-Corea del Sud. Il ct Nunziata carica

Monta l'attesa per Italia-Corea del Sud, semifinale del Mondiale Under 20 (la terza semifinale di fila per gli azzurri nella rassegna iridata) in programma giovedì 8 giugno alle 23 ora italiana. La partita, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, vede gli azzurri del ct Carmine Nunziata scendere in campo con tutte le credenziali per provare ad agguantare un traguardo già strepitoso, quello della finalissima contro una tra Uruguay e Brasile che si sfideranno nello stesso giorno, ma alle 19.30 italiane.