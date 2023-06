Spiò le e-mail del Benfica: condannato il responsabile comunicazione del Porto

Il direttore della comunicazione del Porto è stato condannato a un anno e 10 mesi di carcere con sospensione della pena. La causa della decisione per Francisco J. Marques risiede nella divulgazione di mail dei rivali di sempre del Benfica. Insieme a lui, anche Diogo Faria, il direttore dei contenuti del Porto Canal, è stato condannato a nove mesi di galera, sempre con sospensione della pena per un anno, per violazione della corrispondenza e delle telecomunicazioni. Inoltre, i due imputati sono stati condannati a pagare 10.000 euro a Luís Filipe Vieira, ex presidente del Benfica. Il giudice ha dichiarato: "È in gioco il reato di violazione delle telecomunicazioni. E la condotta dell'imputato Francisco Marques nel divulgare le e-mail in questione soddisfa questo tipo di reato".