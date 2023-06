Messi e il futuro con la nazionale argentina: le parole sul Mondiale 2026

Lionel Messi torna a parlare del suo futuro con l'Argentina. Dopo aver lasciato il Paris Saint Germain per approdare in America all'Inter Miami, la Pulce ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le sue sensazioni sulla sua eventuale presenza ai prossimi Mondiali del 2026. Intervistato a TV China, Messi ha dichiarato: "In realtà l'ho già detto qualche volta, credo di no. Credo che questo sia stato il mio ultimo Mondiale. Poi si vedrà come si evolveranno le cose, però al momento non credo che giocherò il prossimo".