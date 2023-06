Bufera sul calcio portoghese: il racconto shock dall'academy dell'orrore

PORTOGALLO - Sospetto traffico di esseri umani: questa l'accusa che sta sconvolgendo il calcio portoghese. Secondo RTP news, il caso riguarda accordi illegali con giovani calciatori provenienti Guinea, Perù, Congo, El Salvador, Giappone, Colombia, Messico e Brasile e coinvolge più di cento giovani di età compresa tra i 13 e i 22 anni. I ragazzi venivano scovati in vari tornei giovanili e portati in Portogallo con la promessa di essere inseriti nei club dei campionati nazionali. Ai genitori veniva chiesto un pagamento tra i 600 e i 2.000 euro al mese. L'accademia in cui alloggiavano, la Bsports tratteneva i loro passaporti e potevano lasciare le strutture solo con un'autorizzazione superiore e dopo aver pagato immediatamente 11 mesi di contratto. In caso di rinuncia, i genitori dovevano pagare l'importo totale del contratto, inviare una lettera scritta in cui si richiedeva la partenza del minore e pagarsi anche il biglietto per il volo di ritorno al Paese d'origine.

L'indagine in corso da parte del SEF

Ciò che ha fatto scattare l'indagine da parte del SEF sono state le denunce da parte di alcuni giocatori per il trattenimento forzato dei propri figli nella citata struttura. Addirittura, per impedire la fuga di qualche ragazzo, durante la notte le porte delle camere da letto venivano chiuse con un lucchetto e i bisogni fisiologici venivano fatti in un contenitore di plastica. Ciò non ha impedito, però, a due ragazzi di fuggire e tornare in Colombia. A detta dei testimoni, ci sarebbero stati anche dei tentativi di suicidio da parte di tre giovani guineiani che non riuscivano a rientrare in possesso dei propri passaporti.

Chi è Mario Costa, il presidente sotto indagine

Mario Costa, presidente dell'Assemblea generale della Lega portoghese, "gestiva con il pugno di ferro" il Bsports. La SEF stessa ha perquisito la sua abitazione e l'accademia di calcio situata a Riba D'Ave, dove erano detenuti i ragazzi. Il presidente Costa si è costituito imputato per sospetto traffico di esseri umani. Il funzionario ha dichiarato che attenderà con calma le indagini.

Bsports, l'accademia degli orrori

Ma che cosa è la Bsports, l'accademia accusata di traffico di esseri umani? La Bsports ha un canale televisivo e una presenza assicurata in almeno 34 Paesi con personaggi famosi come ambasciatori, tra cui un ex membro del Parlamento. In un opuscolo informativo si garantisce la disponibilità di un "corso professionale per calciatore" e si legge: "Bsports mette a disposizione il primo corso professionale di alta prestazione sportiva per un calciatore. Una formazione professionale completa e certificata, riconosciuta dalla DGERT e dal governo portoghese. Siamo il ponte tra il talento e tutte le istituzioni sportive. Con questo programma promuoviamo una preparazione e un'integrazione professionale globale e completa".