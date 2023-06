Maresca al Leicester, è ufficiale: il club annuncia il nuovo tecnico

LEICESTER (Inghilterra) - Ora è ufficiale Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Leicester. Ad annunciarlo il club con un comunicato ufficiale e 4 messaggi chiari: "Enzo Maresca si unisce al Leicester come nuovo allenatore della prima squadra. Il 43enne italiano ha fatto parte dello staff tecnico del Manchester City campione d'Europa. Maresca guiderà il Leicester in Championship dopo aver firmato un contratto triennale. Il presidente si augura i migliori successi sotto la gestione di Maresca". Questo l'annuncio del Leicester per l'ex centrocampista della Juventus campione d'Italia nel 2022, pronto alla nuova avventura sulla panchina delle Foxes dopo il recente successo in finale ad Istanbul contro l'Inter da collaboratore tecnico di Pep Guardiola.

Dopo l'ultima esperienza da allenatore del Parma, prima di tornare al City nello staff tecnico, Maresca è pronto a tornare il timone di un club. Contratto fino al 2026 per il 43enne fresco di treble con i Citizens: “Sono molto emozionato perché abbiamo una grande stagione davanti a noi. All'inizio l'obiettivo è giocare nel miglior modo possibile. Da lì possiamo costruire, giorno per giorno, la nostra idea e la nostra filosofia, e la cosa più importante è cercare di vincere le partite. Prima di tutto daremo il 100 per cento, assolutamente, perché il club se lo merita. È nostro compito, nostro dovere farlo. Poi, come ho detto, giorno dopo giorno, passo dopo passo, miglioreremo assolutamente”. Il presidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha dichiarato: “Enzo porta una combinazione di personalità, metodo e ambizione che si sposa molto bene con la direzione calcistica che stiamo cercando di prendere. La sua filosofia è stata costruita su una carriera ricca e variegata, compresa un'eccezionale formazione come allenatore, e si adatta alla visione che abbiamo per questo prossimo capitolo della storia del Leicester". Primo allenamento fissato il 3 luglio, esordio contro il Northampton Town in un'amichevole pre-campionato sabato 15: a Leicester è iniziata l'era-Maresca.