Poker Inghilterra, l’Ucraina rimonta la Macedonia del Nord. Francia ok

Dopo l’eliminazione in semifinale di Nations League, per l’Italia di Mancini c’è il riposo nel terzo turno delle qualificazioni ad Euro2024 con la situazione del girone C che vede l’Inghilterra a punteggio pieno e il terzetto formato da Macedonia del Nord, Ucraina e Italia ad inseguire a quota 3. La nazionale di Southgate cala il poker a Malta: primo tempo chiuso sul 3-0 con l’autogol di Apap e le reti di Alexander-Arnold e Kane su rigore, dagli undici metri anche la firma finale di Wilson. Fa un favore agli azzurri l'Ucraina che ribalta una Macedonia del Nord avanti di due all'intervallo con Bardhi su rigore e la firma di Elmas. Nella ripresa Zabarnyi e Konoplya pareggiano, macedoni in 10 per il rosso a Musliu, e rimonta con la rete di Tsygankov. Nel gruppo B comanda la Francia che vince contro Gibilterra per 3-0: bastano 3’ a Giroud per sbloccarla, raddoppia Mbappé su rigore mentre il tris è per un'autorete di Mouelhi. Insegue la Grecia che batte l'Irlanda e sorpassa momentaneamente l'Olanda, prossima avversara dell'Italia nella finale terzo e quarto posto di Nations.