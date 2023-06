Hazard allontana il ritiro: "Mi sento ancora un calciatore, sono sicuro"

Eden Hazard non giocherà più nel Belgio. Come aveva annunciato dopo il disastroso Mondiale in Qatar, con l'eliminazione della nazionale nella fase a gironi, l'ex calciatore del Real Madrid ha salutato i tifosi dei Diavoli Rossi.

In occasione della sfida di Belgio-Austria (1-1) a Bruxelles, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, Hazard si è congedato: bilancio finale con la selezione del suo Paese di 126 presenze (quarto giocatore all-time per numero di presenze) e 33 gol (secondo solo a Lukaku). Hazard, show a Bruxelles per congedarsi dal Belgio L'addio è stato uno show: ingresso allo stadio in decappottabile, musica e applausi. Poi l'omaggio dei compagni col 'pasillo de honor'. Eden Hazard, con i suoi figli al seguito, ha ricevuto anche un mazzo di fiori.

L'autoironia di Hazard: "Sono pieno di energie dopo il riposo negli ultimi anni" Microfono alla mano Hazard ha commentato con un pizzico di autoironia come proseguirà la sua carriera dopo la rescissione del contratto che lo legava al Real Madrid: "Dopo tre anni difficili, voglio solo trascorrere del tempo con la mia famiglia o andare in vacanza. Assicuro tutti che sono ancora in grado di continuare la mia carriera da calciatore professionista. Il mio corpo resiste. Sono stato a riposo per due o tre anni..."

