"Brasile-Ancelotti, è fatta: la CBF pronta all'annuncio"

Carlo Ancelotti è sempre più vicino alla panchina del Brasile. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, la federcalcio brasiliana (Cbf) dà ormai per scontato l'ingaggio del tecnico emiliano attualmente alla guida del Real Madrid, club con il quale ha un contratto di un altro anno. I rumors sull'imminente fumata bianca per Ancelotti alla Selecao arrivano anche da Tv Globo, secondo cui l'ufficialità potrebbe arrivare con un annuncio del presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues entro la fine di giugno. Sempre secondo i media brasiliani, Ancelotti dovrebbe assumere l'incarico già a gennaio o alla scadenza del contratto con il Real Madrid.

"Ancelotti ct del Brasile"

La federcalcio brasiliana dà per scontato l'accordo con Carlo Ancelotti per affidargli la panchina della nazionale. Secondo una fonte interna alla Confederazione, l'attuale allenatore del Real Madrid potrebbe anche rispettare il contratto col club fino a giugno del 2024 e assumere l'incarico solo allora, ma il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, è ottimista su una soluzione più rapida. Rodrigues, che si trova Spagna per l'amichevole giocata ieri dalla Selecao a Barcellona, ha dedicato molto tempo alla questione. Intanto il ct ad interim del Brasile, Ramon Menezes, ha assicurato ieri in conferenza stampa di non essere a conoscenza di alcun tipo di accordo con il tecnico italiano che dovrebbe prendere il suo posto, limitandosi a fare i complimenti ad un "grande allenatore dalla carriera meravigliosa".