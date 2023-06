Mbappé e il Pallone d'Oro, messaggio a Parigi: "Ottimista, ho i requisiti"

Kylian Mbappé non ha molti dubbi: merita di vincere il Pallone d'Oro dopo una stagione straordinaria. I numeri? Quarantatré presenze, 41 gol e 10 assist tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia oltre agli 8 gol in 7 partite al Mondiale in Qatar.

Il totale lievita a 54 se allo score si sommano le reti più recenti, come quella realizzata alla Grecia lunedì nelle qualificazioni a Euro 2024; il gol che gli ha permesso di superare Just Fontaine come capocannoniere francese in una singola stagione nazionale e internazionale. Pallone d'Oro, il 30 ottobre il vincitore: i nuovi criteri Il 30 ottobre verrà assegnato il Pallone d'Oro secondo nuovi parametri tra cui "prestazione individuale, carattere deciso e dominante dei contendenti”. La concorrenza è agguerrita, ma Mbappé conta di essere premiato sul prestigioso palco di Parigi con il riconoscimento più ambito da tutti i calciatori del mondo.

Mbappé: "Ho le caratteristiche per vincere il Pallone d'Oro" Partendo da questo presupposto, Mbappé, capitano della Francia, ha dunque dichiarato a TF1: "È sempre difficile parlare di un trofeo individuale perché devi metterti in gioco da solo ed è una cosa che non passa necessariamente agli occhi del grande pubblico, ma penso di corrispondere ai nuovi criteri. Quindi, direi di sì: ho le caratteristiche per vincerlo. Vedremo".

