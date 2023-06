Friedkin, non solo la Roma: ufficiale l'acquisto del Cannes

La famiglia Friedkin allarga il cerchio e si espande nel mondo del calcio. Il gruppo, guidato dai proprietari della Roma , ha prelevato le quote di maggioranza della formazione dell' AS Cannes Football . Passioni e busniess perchè, oltre al calcio, Dan e i figli con la loro azienda lavorano in diversi settori tra cui anche quello del cinema dove nel 2014 hanno fondato l'Imperative Entertainment e tra i film prodotti in questi anni due hanno vinto la Palma d'Oro (The Square).

Cinema e calcio, due dei tanti business del gruppo Friedkin che ha voglia di ampliare gli orizzonti e investire in progetti diversi. A comunicare l'acquisizione del Cannes è stato lo stesso club francese con una nota ufficiale in cui sono arrivate anche le parole del sindaco Lisnard, di Ryan Friedkin e Anny Coutarde, proprietaria che ora detiente quote di minoranza.

Friedkin, Cannes, comunicato

Di seguito la nota ufficiale del club: "Attraverso questo comunicato stampa, il club AS Cannes annuncia l'arrivo del gruppo Friedkin come investitore di maggioranza nella società 'SAS Cannes Football Pro'. David Lisnard, sindaco di Cannes, annuncia che l'AS Cannes Football farà ora parte del Gruppo Friedkin. Dopo l'adesione in National 2 e 3rd Division delle sue prime squadre maschili e femminili, l'AS Cannes apre una nuova pagina della sua storia con la famiglia Friedkin. Così, il Gruppo Friedkin diventa l'investitore di maggioranza nella società "SAS Cannes Football Pro", con Ryan Friedkin come presidente. L'Associazione sportiva, responsabile della sezione femminile e amatoriale, deterrà il 2% del capitale e rimarrà presieduta da Anny Courtade".

Friedkin, Cannes, parole

Dopo il comunicato ha parlato anche Ryan Friedkin, uno dei figli di Dan, che sarà anche il proprietario del club francese: "È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra di calcio così importante. Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, e voglio ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l'opportunità di portare avanti l'eredità dei Draghi. Non vediamo l'ora di fare tutto il possibile per garantire che il club sia competitivo per le prossime stagioni e rendere orgogliosi i tifosi e la città".