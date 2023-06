Neymar, l'ultima curiosità: cosa ha fatto costruire nella sua villa

Neymar è tornato a far parlare di sé per la sua splendida villa a Mangaratiba , dove oltre ad un lago artificiale il calciatore del Psg ha fatto costruire anche una grande pista di karting , una passione che lo sportivo condivide con la famiglia. Nella lussuosa dimora che vive insieme a Bruna Biancardi sono presenti anche campi di calcio, da tennis e diverse piscine.

Neymar ed il lago artificiale

Negli ultimi giorni a causare però problemi a Neymar è stata la costruzione del lago artificiale di mille metri quadri in prossimità della villa, e per il quale ha ricevuto denunce per presunti reati ambientali. Per la realizzazione dell'opera sembra sia stato necessaria la rimozione di una roccia ed il disposcamento di parte della vegetazione dell'area coinvolta, oltre alla deviazione di un fiume. Il Segretario dell'Ambiente del comune ha ordinato a Neymar di interrompere i lavori. Gli agenti della polizia dello stato di Rio de Janeiro si sono recati nella residenza per la notifica della decisione, ma si sono inbattuti nel padre del calciatore che li ha affrontati e ha rischiato di finire arrestato per oltraggio.