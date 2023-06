Messi a Miami si sceglie pure l'allenatore: ufficiale il Tata Martino

Gerardo 'Tata' Martino e Lionel Messi ancora insieme. Dopo le esperienze condivise al Barcellona e con la nazionale dell'Argentina , i due si ritroveranno all' Inter Miami . Martino è stato annunciato infatti dalla squadra di Mls come nuovo tecnico.

"L'allenatore vincitore del premio MLS Cup e MLS Coach of the Year, con esperienza con le nazionali di Argentina e Messico, FC Barcellona e altro, si unisce al club in attesa della sua documentazione di lavoro", ha confermato il club in un messaggio sui social.

Tata Martino e Messi ancora insieme

Messi ha annunciato che sbarcherà nella Major League Soccer per giocare con l'Inter Miami, con il suo contratto che dovrebbe essere firmato in tempo per una partita di debutto prevista il 21 luglio. Intanto, l'argentino sa già che ritroverà Martino, suo ex allenatore in blaugrana e con la maglia della nazionale argentina. Tra i due c'è un ottimo rapporto.