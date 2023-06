Zaniolo tra divertimento e mercato: relax a Formentera

Prima di ricominciare ad allenarsi in vista della prossima stagione, Zaniolo si è concesso alcuni giorni di vacanza tra Ibiza e Formentera, in compagnia di amici e amiche. L'attaccante, in forza al Galatasaray, ma anche con un occhio sul mercato (con Juventus e Milan attente ai suoi movimenti) è stato paparazzato dal settimanale Chi che ha pubblicato alcuni scatti inediti: risate, scherzi e sfide con alcune ragazze.