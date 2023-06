Kanté, dall'Arabia Saudita al Belgio: si è comprato una squadra

Dopo il trasferimento in Arabia Saudita all' Al-Ittihad, lo stesso club di Benzema , Kanté è diventato presidente di una squadra di calcio . Si tratta del Royal Excelsior Virton , una piccola società belga che milita nella terza divisione, dopo la retrocessione al termine di questa stagione nella Challenger Pro League. L'effettivo cambio di poteri alla guida del club avverrà il 1 luglio 2023. Dalle giovanili di questa squadra sono nati giocatori come Castagne e Meunier.

Kante, nuovo presidente del Royal Excelsior Virton

A dare ufficialmente avvio all’era Kanté al Royal Excelsior Virton è stato l’ormai ex patron Flavio Becca, che lo aveva rilevato nel 2018. Queste le dichiarazioni pubblicate attraverso un comunicato della società: “Flavio è estremamente felice di poter consegnare le chiavi della società a N’Golo Kanté, un giocatore di grande classe, non solo per le sue qualità calcistiche ma anche e soprattutto per le sue doti umane unanimemente riconosciute“.