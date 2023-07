Al-Hilal, riecco Jorge Jesus: ufficiale il ritorno in Arabia Saudita

"Il tempo passa e la vita si rinnova. La storia è scritta, i ricordi di un futuro ancora da raccontare. La storia ha capitoli infiniti. Jorge Jesus torna all'Al Hilal", si legge nel video condiviso dall'Al-Hilal su Twitter.

Jorge Jesus torna all'Al Hilal

Dopo aver lasciato l'Al Hilal, Jesus ha allenato (ottenendo risultati positivi) per una stagione e mezza il Flamengo in Brasile. Poi, è tornato al Benfica in Portogallo e infine nella scorsa stagione è stato in Turchia, sulla panchina del Fenerbahce con cui ha vinto la Coppa di Turchia. Ora, ha deciso di accettare la proposta dell'Al Hilal e di tornare in Arabia.