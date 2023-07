Brasile, tutto su Ancelotti: il ct traghettatore neanche lascerà il club!

Non si sa se Fernando Diniz rimarrà nella commissione tecnica della Selecao anche dopo l'arrivo dell'italiano. Il primo impegno del nuovo tecnico sarà la prima gara delle qualificazioni a settembre. Tra il 4 e il 12 settembre, il Brasile riceverà la Bolivia e farà visita al Perù. Il tecnico brasiliano non dovrebbe lasciare la panchina del Fluminense come da accordo raggiunto tra le parti.

Ancelotti, ecco quando inizierà l'avventura in Brasile

Ancora non si sa con certezza quando il tecnico italiano potrà iniziare la sua avventura nella nazionale brasiliana. Se Ancelotti non dovesse lasciare il Real Madrid a gennaio, Diniz sarà alla guida della Nazionale anche nel marzo 2024 quando il Brasile affronterà delle amichevoli, tra cui quella con la Spagna. Male che vada, Ancelotti si libererà nella prossima estate quindi potrebbe subentrare in occasione della America's Cup negli Stati Uniti, con apertura prevista per il 20 giugno.