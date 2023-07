Bernardeschi, nervosismo ed espulsione: a Toronto la crisi continua

Il Toronto FC di Bernardeschi e Insigne è una squadra in crisi: è penultima nella Eastern Conference della Major League Soccer e nella notte ha incassato un pesante 4-0 in casa dell' Orlando City. Le sconfitte di fila sono adesso 4 , con una sola vittoria nelle ultime 13 partite giocate. L'ambiente non è dei migliori, stando a quanto trapelato dagli Stati Uniti negli ultimi mesi .

Toronto in crisi e Bernardeschi espulso

Il tempo a Toronto per i due italiani sembra già finito e non è un caso che crescano le voci che vorrebbero sia Insigne (che ha appena deciso di cambiare agente) che Bernardeschi in cerca di altre sistemazioni. Stanotte Insigne non era in campo, ancora una volta infortunato in questa stagione (è al terzo stop, ha saltato 8 partite), mentre Bernardeschi ha giocato dal primo minuto. Con la squadra sotto di due gol dopo venti minuti, l'ex Juve si è fatto espellere per somma di ammonizioni nel secondo tempo. Il secondo cartellino giallo è arrivato per una testata rifilata a un avversario: un gesto grave fatto peraltro con la fascia di capitano al braccio.