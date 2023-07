Bernardeschi, scuse e chiarimento dopo l'espulsione: "Periodo di frustrazione"

TORONTO (Canada) - "Ci tengo a chiarire che non c’è stata nessuna testata. È stato un brutto gesto dovuto alla frustrazione per il momento difficile che stiamo attraversando. Voglio esprimere ancora una volta le mie profonde scuse ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico, alla società e a tutti i tifosi". Così, sul proprio account Instagram, Federico Bernardeschi, da circa un anno in forza al Toronto, torna sul discusso (e discutibile) episodio avvenuto nella notte durante il match perso 4-0 contro Orlando City.