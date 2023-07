Alvarez chiuso da Haaland: il Bayern prova lo scippo a Guardiola!

Il Bayern cerca una punta: a Monaco non vogliono minimanente rischiare di rivivere il finale thrilling che ha rischiato di vederli sconfitti in Bundesliga dagli arcirivali del Dortmund. Perché sì, per Kimmich e compagni la prima stagione senza il totem Robert Lewandowski davanti è stata molto più che sofferta.

Ecco spiegata dunque la caccia disperata all’attaccante: il parco dove assicurarsi quanto di meglio ci sia in circolazione è la Premier League. Come abbiamo riportato ripetutamente sulle colonne di questo giornale, la prima scelta dei bavaresi campioni di Germania in carica si chiama Harry Edward Kane, 29 anni, capitano e simbolo del Tottenham Hotspur.

Bayern, il Tottenham fa muro per Kane

Il presidente dei londinesi Daniel Levy, però, non ne vuol sapere assolutamente di privarsi del suo centravanti e sta facendo muro, in modo quasi ossessivo, alla corte dei tedeschi, pronti a scucire, cent più, cent meno, 70 milioni di sterline. Kane, da parte sua, accetterebbe di buon grado un cambio di palcoscenico: l’attaccante dell’Inghilterra, infatti, è ben conscio che, a meno di un imponderabile miracolo, difficilmente rimanendo a Londra Nord avrebbe la chance di lottare per il titolo nazionale o per conquistare un trofeo europeo, una cosa che al Bayern, invece, è molto più realizzabile.