“Il Psg è una galera, ricatta i giocatori. Una volta Al Khelaifi disse…”

La situazione in casa Psg , con il futuro di Kylian Mbappé ancora tutto da decidere , è decisamente calda. Il fuoriclasse vorrebbe restare fino al 2024 (quando scade il suo contratto) per intascare il bonus fedeltà e per cercare di ottenerne un altro per il trasferimento al Real Madrid . Dall'altro lato, il club parigino non intende assolutamente perderlo a zero. Sulla situazione tra il Psg e Mbappé e in generale sui comportamenti del club di Al Khelaifi , attualmente sotto indagine della polizia , si è voluto esprimere con parole forti Donato Di Campli , ex procuratore di Verratti che aveva cercato di far trasferire l'italiano dalla squadra francese al Barcellona , senza però riuscirci.

Di Campli: "Al Psg Verratti è stato da sempre in carcere"

In un'intervista per Relevo, Di Campli ha dichiarato: "A Parigi i giocatori sono incarcerati. Non si fa mai quello che vogliono loro, ma solo ciò che decide il club. È una prigione e si fanno ricatti. L'attitudine del Psg è sempre stata questa". In merito al mancato trasferimento di Verratti in Spagna, l'ex procuratore ha attaccato il presidente dei francesi: "Al Khelaifi mi disse che se avessi continuato a tentare di concludere l'operazione con il Barcellona Verratti mi avrebbe lasciato... e alla fine è successo. Sono sicuro che Marco ha avuto paura, non lo riconoscerà ma è così. Dal giorno in cui è arrivato è stato in carcere. Se vai contro di loro si trasforma in qualcosa di personale, Bartomeu continuava a chiamare Al Khelaifi ma lui non ha mai risposto neanche al telefono".