La Messi revolution cambierà il calcio negli Stati Uniti

La rivoluzione è cominciata. O meglio: la rivoluzione bis. Sì, perché l’arrivo del miglior giocatore in attività, del Diez campione del mondo in carica, di Lionel Andrés Messi Cuccittini insomma, all’Inter Miami ha tutti i crismi per essere considerato come la seconda rivoluzione del football, o per chiamarlo in un modo tanto caro agli yanquis, del Soccer negli Stati Uniti. La prima è di 29 anni fa e ha coinvolto sempre un argentino, e mica uno qualsiasi. Era il 1994 e, per far sì che la Coppa del mondo non si trasformasse in un flop trasmesso in mondovisione visto lo scarso appeal che il Soccer ha nella patria di Nfl di football, Mlb di baseball e Nhl di hockey su ghiaccio, il comitato organizzatore locale e la Fifa decisero di afferrare al volo il miglior salvagente che esistesse sulla terra: il D10S Diego Armando Maradona .

Il Mondiale fu un successo per tutti, tranne che per quello che fu, appunto, salvagente dell’evento, con Maradona immolato sull’altare dell’antidoping , il 25 giugno, con il Pelusa positivo all’efedrina ed escluso, sul più bello, dalla competizione. Non servirono, il Mundial e neppure il sacrificio del D10S, ad abbattere le residue perplessità di un popolo che, a parte quello che vive nelle grandi metropoli della East e della West Coast, è più che mai refrattario a qualsivoglia novità che non sia yankee e che ha sempre considerato il calcio come un gioco da “latinos”, un passatempo che può piacere giusto agli immigrati o a quegli statunitensi di seconda o terza generazione, figli e nipoti, dunque, di migranti.

Messi e la rivoluzione della Mls

L’estate del 2023 s’è trasformata nella seconda rivoluzione del soccer a stelle e strisce: Messi proverà a fare quello che non è riuscito a Diego appunto, e prima a altre stelle di primissima grandezza come quelle di Pelé e di Franz Beckenbauer quando, a fine anni ‘70, O Rei e il Kaiser accettarono la proposta dei Cosmos di New York non solleticando, però, mai il pubblico nel modo in cui tutti si aspettavano. La scelta effettuata da Lionel e da tutto il suo clan va in netta controtendenza, almeno in queste prime settimane, con una storia che sembrava ripetersi immutabile: Miami è una delle città con il maggior numero di discendenti di latino e mesoamericani e, di conseguenza, l’entusiasmo che ha accolto la Pulga, che nelle scorse ore è sbarcata in Florida per la prima volta da giocatore della franchigia Mls, è stato molto più che coinvolgente, quasi tracimante. Ora è iniziata la seconda fase della Messi Revolution: il countdown, la cuenta regresiva, il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale del rosarino come acquisto di punta dell’Inter Miami. Gli ultimi rumours provenienti da Oltreoceano lasciano presagire che sì, sarà una vera e propria rappresentazione hollywoodiana, forse ai confini con il kitsch, e che potrebbe avvenire nell’ambito della finale della Concacaf Gold Cup. L’evento si chiamerà “La Revelación”, prenderà il via domenica alle 2 di mattino italiane e si terrà al Drv Pnk Stadium, la casa temporanea della squadra di Miami a Fort Lauderdale. La presentazione del Diez - trasmessa in streaming negli Usa in virtù dell’accordo con Apple - non viene però menzionata nelle promozioni ufficiali dell’evento, che è semplicemente descritto come “un evento emozionante, imperdibile”. Allo stesso modo, non si sa se il club approfitterà dell’occasione per ufficializzare gli arrivi di Busquets e Jordi Alba. Ma è solo questione di tempo. Quello che è certo è che la Messi Revolution è già cominciata e no, non si può fermare.

