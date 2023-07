Westbrook segue LeBron: compra le quote di un club di calcio

Il Leeds è controllato dalla società di investimenti dei San Francisco 49ers, il braccio finanziario della franchigia NFL dei San Francisco 49ers, che ha acquistato le quote di maggioranza della squadra inglese. Un processo di crescita dopo aver rilevato il 15% nel 2018 e il 44% nel 2021. Ora anche Westbrook ne farà parte. Come è nata questa collaborazione? Lo ha spiegato la star americana del basket: "Ho avuto la fortuna di poter discutere con alcuni dei partner che già fanno parte della 49ers Enterprises e ho anche chiamato il mio amico Thomas Tull (imprenditore cinematografico, ndr), con cui già sono in affari".

Dopo LeBron James, anche Westbrook sceglie il calcio

Tra i giocatori di basket più famosi ad aver avviato rapporti con il calcio, in cima alla lista sicuramente c'è LeBron James. Lo statunitense ha una partecipazione nel Fenway Sports Group, il gruppo che controlla il Liverpool FC. Ha acquisito le quote nel 2011 insieme al partner d'affari Maverick Carte: il 2%, per circa di 6,5 miliardi di dollari. Con gli anni il valore è aumentato e nell'aprile del 2021, la star dei Lakers ha ceduto le sue azioni a Fenway Group in cambio dell’ingresso nella stessa società. Il ritorno d'immagine per i Reds è stato importante. Ora Westbrook vuole seguire la stessa strada.