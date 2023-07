Messi "goat" per davvero: una capra alla presentazione con l'Inter Miami

All'arrivo negli States, una folla incontenibile ha accolto l'attaccante argentino, con quest'ultimo pronto a dare lustro e risalto alla MLS, a contrastare anche il prestigio della Saudi Pro League, con i club arabi che stanno mettendo a segni colpi su colpi.

Messi, il "Goat"... per davvero

Decisamente sorprendente l'iniziativa di alcuni tifosi dell'Inter Miami, che hanno accolto Messi con... una capra. Tra chi attendeva l'attaccante argentino nel giorno della sua presentazione, infatti, c'era anche chi ha dato vita ad una iniziativa alquanto particolare. Da anni va avanti la diatriba tra chi sia il G.O.A.T. tra Messi e Cristiano Ronaldo. Goat che è sì l'acronimo di "Greatest of all time", quindi "Il più grande ti sempre", ma che in inglese vuole anche dire capra. E così i tifosi in questione hanno deciso di chiarire quello che è il loro pensiero in merito alla questione: nessun dubbio, la "capra" (in senso decisamente positivo) è Lionel Messi, nuova stella del calcio a stelle e strisice. E intanto la conferenza stampa di presentazione, inizialmente prevista per oggi, è stata annullata.