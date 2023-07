Cristiano Ronaldo e la Serie A: "Era morta, poi sono arrivato alla Juve"

E' entrata nel vivo la pre-season di avvicinamento al nuovo campionato arabo, sempre più zeppo di campioni. La Saudi Professional League è pronta per iniziare una stagione nella quale mettere in mostra i tanti acquisti super messi a segno dai club: da Benzema e Brozovic fino a Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Tutti i nuovi arrivati in Arabia dovranno vedersela con Cristiano Ronaldo, il primo grande fenomeno europeo ad aver scelto di trasferirsi in terra saudita per vivere l'avventura con la maglia dell'Al Nassr. Ed è proprio CR7 a parlare del campionato arabo dopo l'amichevole persa contro il Celta Vigo dalla sua squadra.

Le parole di Ronaldo

"Sono molto contento di mister Castro e di tutto il tempo chesto passando in squadra. È una delle pre-stagioni più divertenti e con l'allenamento più spettacolare che abbia mai fatto. Rafforzeremo la nostra rosa, il mister farà il suo lavoro e faremo un ottimo campionato", non ha dubbi il numero 7 che aggiunge: "Dovrei giocare 45 minuti contro il Benfica forse anche 60 o 70 minuti. Meglio mettere a punto la macchina poco alla volta e prendere la giusta forma". Un Cristiano Ronaldo che sta avvicinandosi alla nuova stagione e che ha voluto fare un punto sulla sua carriera.