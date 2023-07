Argentina: l'animale domestico diventa socio del club

Quando state per dire: il Paese perfetto non esiste, mordetevi la lingua, perché la nazione perfetta esiste eccome. Avete mai pensato all’ipotesi di unire due delle più grandi passioni umane, ossia il calcio e gli animali da compagnia? Sì? Beh, sappiate che arrivate secondi: in Argentina l’hanno già fatto. Nel Paese dei campioni del mondo è stata infatti lanciata SportyFanPet, una applicazione che permette di rendere socio del club del cuore anche il tuo cane, il gattino, la tartaruga o l’iguana. Voi che fate la voto al vostro animale domestico con addosso la maglia della vostra squadra del cuore, insomma siete dei... dilettanti.

Già 5 mila affiliazioni

L’App, che conta oltre 5 mila affiliazioni, è stata presentata in un evento ad hoc che si è svolto presso il Metropolitan Design Center della Città di Buenos Aires. Si è tenuta una sfilata di cani e gatti che sono già diventati soci di diversi club partecipanti al progetto, tra cui 12 società della Liga Profesional: River Plate, Racing Club, Independiente, San Lorenzo del Almagro, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión Santa Fe, Newell’s Old Boys, Lanús, Talleres, Rosario Central, Belgrano e Argentinos Juniors. Con un collare, regalo di benvenuto degli organizzatori, e una pettorina con stampato lo scudo del club e con il nome e il numero sulla schiena, gli animali hanno scodinzolato felici sulla passerella.

Un aiuto economico per le società

I dirigenti di Boca Juniors e Racing Club hanno dichiarato entusiasti che le affiliazioni di animali domestici tramite SportyFanPet possono diventare una nuova importante fonte di reddito per le società dal momento che il 75% del valore del tesseramento va direttamente alle casse di ogni club. Attraverso questa iscrizione, gli animali domestici potranno accedere a grandi sconti in PetShop, veterinari, negozi di alimenti e accessori per il bagno e la toelettatura. Inoltre, grazie alla geolocalizzazione, questa app consente di interagire con altri proprietari di animali domestici membri del club condividendo foto sul tuo profilo, seguendo e apprezzando altri cani e gatti fanatici, permettendoti di inviare messaggi diretti tra di loro. L’App ha poi anche una parte assolutamente solidale: sponsorizza rifugi per animali e promuove l’adozione di animali da compagnia.