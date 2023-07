Messi, altro show: doppietta e poker dell'Inter Miami

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo il 2-1 in extremis nel primo turno della Leagues Cup contro il Cruz Azul, l' Inter Miami si concede il bis e spazza via con un netto 4-0 l' Atlanda United . Così come nella prima sfida, i marcatori sono sempre gli stessi, Leo Messi e Robert Taylor , autori di una doppietta a testa.

Partita senza storia, con la squadra di Beckham negli spogliatoi già sul 3-0 grazie ai due gol della Pulce in appena 22' e il tris dell'attaccante finlandese poco prima del duplice fischio. Poi in apertura di ripresa arriva anche il poker, mentre nel finale di gara gli ospiti avrebbero l'occasione per segnare il gol della bandiera ma Almada fallisce un calcio di rigore.

Inter Miami, poker all'Atlanta United nel segno di Messi e Taylor

Pronti via e l'asse degli ex Barcellona confeziona il vantaggio dei padroni di casa: lancio perfetto di Busquets, Messi raccoglie la sfera, prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete. Al 22' l'argentino si concede il bis chiudendo uno splendido triangolo con Taylor dopo aver avviato l'azione dal cerchio di centrocampo. Quasi sulla sirena arriva il tris, con il finlandese che da uomo assist si trasforma in bomber: sinistro a incrociare e palla sotto al sette. L'asse Messi-Taylor funziona alla perfezione e al 7' del secondo tempo si invertono i ruoli: la Pulce ispira e il classe '94 firma la doppietta personale. L'Atlanta United cerca il gol della bandiera e nel finale ha una ghiotta occasione: calcio di rigore ed espulsione per McVey, colpevole di aver tenuto per la maglia Etienne in area. Sul dischetto si presenta Almada che si fa però ipnotizzare da Callender, autore di un'ottima prestazione, bravo a parare il tiro piuttosto centrale. Al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale finisce dunque 4-0: l'Inter Miami fa due su due ancora nel segno di Messi e Taylor.