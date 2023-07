Messi e il regalo all'Inter Miami: cuffie speciali per i compagni

Dimenticare i fischi di Parigi e godersi gli applausi di Miami: Leo Messi in MLS ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura. Tre gol e un assist per due vittorie consecutive della sua squadra in campionato. Impatto devastante per il campione argentino che ha portato entusiasmo sin dalla presentazione in grande stile con Beckham e il compagno/amico Busquets .

Un giocatore che è stato in grado di entrare subito in sintonia coi nuovi compagni e diventare trascinatore e leader con la dieci addosso e la fascia da capitano. Dopo l'esordio poi la Pulce ha voluto fare un regalo a tutti.

Messi, l'esordio e il regalo ai compagni

Leo Messi e il suo cuore d'oro. L'argentino è diventato subito leader con la sua caratura e la sua capacità di inserirsi sin da subito nel gruppo dell'Inter Miami. Il suo arrivo ha portato tanto entusiasmo attorno al club: su Instagram i followers sono aumentati in poche ore superando i 10 milioni e allo stadio i supporters vanno per veder giocare il 'Goat'. Entusiasmo che a catena si è riversato anche in tutto lo spogliatoio e l'argentino per ringraziare dell'accoglienza ha voluto fare un regalo ad ogni componente della rosa. A svelarlo è stato il difensore statunitense DeAndre Yedlin che si è presentato in zona mista con un paio di cuffie per ascoltare la musica di colore rosa (tra i colori sociali dell'Inter Miami) e ha specificato: "Le ha regalate a ciascuno di noi un paio di cuffie per la sua prima partita col club".