Jaissle dal Salisburgo all'Arabia: allenerà l'Al-Ahli di Firmino e Mahrez

Lo ha annunciato il club di Gedda sul proprio account Twitter, pubblicando una foto del tecnico barrata con il messaggio "Benvenuto". L'arrivo del tecnico tedesco segue di poche ore dall'ufficializzazione dell'ingaggio dell'esterno algerino Riyad Mahrez, ultimo big del calcio europeo a raggiungere il campionato saudita. Oltre all'ex City, l'ex tecnico del Salisburgo avrà il piacere di allenare anche Firmino, Saint-Maximin e Mendy.

Arabia Saudita, gli altri tecnici appena arrivati

Oltre a Jaissle, altri tecnici europei sono sbarcati in Arabia Saudita: l'inglese Steven Gerrard all'Al-Ettifaq, il portoghese Jorge Jesus all'Al-Hilal e il connazionale Luis Castro alla guida dell'Al-Nassr. Il tecnico 35enne, considerato uno dei più promettenti della sua generazione, era pronto per guidare ancora il Salisburgo - col quale ha vinto gli ultimi due campionati austriaci -, ma il club lo aveva autorizzato a trattare con l'Al-Ahli e stamattina aveva annunciato che non sarebbe stato in panchina per la partita d'esordio contro l'Altach, sostituito dai vice allenatori, facendo intendere che era prossimo a trasferirsi.