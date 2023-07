Liberté Egalité Mbappé, più di un affare di Stato: tutti i retroscena

Decisamente, questo è un periodo stressante per l'attuale presidente e amministratore delegato di beIN Media Group, presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority, presidente della federazione qatariota di tennis, ex direttore di Al Jazeera Sports, presidente del FC Miami City. Come se non bastasse lo scontro frontale con il secondo teen ager dopo Pelè, capace di segnare in una finale di Coppa del Mondo, ci si è messo pure il maggiordomo Hicham Karmoussi. Questi ha denunciato Al-Khelaifi per alla magistratura parigina per «complicità in tentato sequestro», «tentativo di rapimento»,«complicità in estorsioni», «associazione a delinquere»,«manomissione di testimonianze», «corruzione a pubblico ufficiale», «violazione della privacy»,«violazione del trattamento automatizzato dei dati», «violazione del segreto epistolare».

Sulla scorta di queste accuse, la polizia francese il 13 luglio scorso la polizia ha perquisito la casa di Al-Khelaifi che respinge fermamente ogni addebito. L'inchiesta è in corso. Nell'attesa, il Psg balla sulle punte: cerca Ousmane Dembelé che, però, dice di voler restare al Barcellona. Così, l'unico attaccante a disposizione di Luis Enrique è Hugo Ekiitike, 21 anni, ex Reims, messosi in mostra nella tournée giapponese durante la quale Mbappe è andato in campo. Ma non era Kylian, era il fratello Ethan, 16 anni.