Shevchenko chiama, rispondono tanti campioni per l'Ucraina

LONDRA - Dazn Group trasmetterà in diretta streaming in oltre 230 mercati l’All-Star Game di beneficienza Game4Ukraine, il calcio d’inizio è atteso per il 5 agosto alle ore 19. Game4Ukraine nasce da un’idea dei giocatori ucraini Andriy Shevchenko e Oleskandr Zinchenko, da Lester Holcombe del Legends Soccer Group, ed è sostenuta dal Presidente Zelensky. La partita ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione di risorse didattiche in Ucraina. Game4Ukraine non è solo sport, l’intervallo sarà dedicato al puro intrattenimento, con una scaletta ricca di esibizioni: dalla rock band The Pretenders, al cantautore britannico Tom Grennan, fino a Tom Walker, Alesha Dixon, Pete Doherty e Melanie C.