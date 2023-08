Marcelo in lacrime dopo aver rotto la gamba a un avversario: immagini shock

A parlare della partita, però, non è tanto l'esito finale, ma proprio quanto successo al 55esimo della ripresa. Il difensore della squadra argentina è andato in tackle su Marcelo che, involontariamente, gli ha calpestato la gamba mentre cercava di scavalcarlo. Una scena terribile visto che l'arto sinistro dell'avversario si è spezzato, lasciando attoniti tutti in campo. Il primo ad accorgersi della gravità è stato proprio il brasiliano che è scoppiato subito in lacrime.

Marcelo, messaggio social per Sanchez

Marcelo è scoppiato subito a piangere dopo aver visto la scena con Sanchez a terra a tenersi la gamba. Anche l'arbitro dell'incontro, il cileno Piero Maza, ha voluto rincuorare l'ex Real Madrid prima di estrargli il cartellino rosso per l'imprudenza del suo intervento.

Lo stesso brasiliano ha scritto sul suo Instagram un post per auguare una pronta guarigione all'avversario: "Oggi ho dovuto vivere un momento molto difficile in campo. Ho inavvertitamente ferito un collega. Voglio augurarti la migliore guarigione possibile, Luciano Sánchez. Tutta la forza del mondo!".