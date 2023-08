Calciatore divorato da un coccodrillo dopo un tuffo: tragedia in Costa Rica

Calcio in lutto in Costa Rica dopo che è satato trovato morto Jesus Alberto Lopez Ortiz, calciatore del Deportivo Rio Canas, squadra amatoriale del paese. Immagini terribili per quanto è successo al 29enne che è stato ucciso da un coccodrillo. Una drammatica fine per il ragazzo che ha avuto l'imprudenza di tuffarsi nel canale Rio Canas per rinfrecarsi.